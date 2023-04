Idrettspresidenten skal lede bærekraftskommisjon

Forbundet er en sammenslutning av alle verdens 206 nasjonale olympiske komiteer. I dag leder Kjøll bærekraftskommisjonen i Den europeiske olympiske komité.

– Den olympiske bevegelsen har svært høye ambisjoner på bærekraftsområdet, og ANOC som organisasjon har en nøkkelrolle i å sørge for at internasjonal idrett drar i samme retning og koordinerer innsatsene mest mulig effektivt. Internasjonal idrett skal være en viktig bidragsyter for å oppfylle FNs bærekraftmål, sier idrettspresidenten i en uttalelse.

Som leder av kommisjonen vil Kjøll rapportere direkte til forbundets styre.

– Norsk idrett må ta internasjonale posisjoner for å påvirke utviklingen i internasjonal idrett. For NIF som olympisk komité er det svært viktig at vi tar posisjoner i sentrale fora innen den olympiske bevegelse, sier Kjøll.

Fra før er styremedlem i IOC og idrettsstyremedlem, Kristin Kloster, medlem av IOCs bærekraftskommisjon.