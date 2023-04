Haaland hylles etter «bulldoser»-opptreden – lav karakter til Ødegaard

Engelske fotballskribenter holdt ikke igjen på superlativene etter onsdagens City-show. Oliver Holt i Daily Mail mener de lyseblå var «keiserlig gode» og at spillet var på et høyere nivå enn vanlig.

«Duell om serietittelen? Nei, dette var en henrettelse av Manchester Citys eksekusjonspelotong», er inngangen på Holts analyse.

Videre skriver han at Haaland og Kevin De Bruyne «har utviklet et nærmest telepatisk forhold som smadrer motstanderne». Haaland spilte ballen videre til Citys tomålsscorer på 1-0 og 3-0. Selv gjorde han hjemmelagets fjerde scoring fem minutter på overtid.

På børsen til The Guardian var duoen de eneste som fikk karakteren 9. I motsatt ende fikk Martin Ødegaard og tre andre Arsenal-spillere 3 som score. «Anonym første omgang fra kapteinen ble verre», skriver avisen om Ødegaard.

Drammenseren får kritikk for måten han ga bort ballen på til Haaland forut for 3-0-målet. Aaron Ramsdale, Bukayo Saka og Gabriel Jesus fikk de beste karakterene (5) i Arsenal-leiren.

The Telegraph peker på Haalands fryktinngytende oppvisning mot Arsenals midtstopper Rob Holding som en nøkkelfaktor maktdemonstrasjonen. Avisen mener jærbuen spilte som en bulldoser i «et pinlig misforhold».

«Kanskje burde vi ikke bli overrasket over å se en mann som bruker 6000 kalorier om dagen, riste av seg en Premier League-stopper som om han var en flue i nakken», skriver James Ducker i The Telegraph.

Manchester City står med sju strake seirer i Premier League og styrer mot sin femte serietittel under Pep Guardiola. Laget er to poeng bak Arsenal med to kamper mindre spilt enn ligalederen.