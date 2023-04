Dette ser du av direktesendt sport på TV torsdag

06.00: Golf, European Tour. Første dag fra Jack Nicklaus Golf Club Korea, Incheon, Sør-Korea. (Viasport Golf)

11.00: Tennis, ATP-touren. Fra Masters 1000-turneringen i Madrid, med Casper Ruud. Kyle Edmund møter Dominic Thiem i første kamp på centercourten. (Eurosport Norge)

13.00: Tennis, WTA-touren. Fra Masters 1000-turneringen i Madrid. Det amerikanske supertalentet Coco Gauff er først ut blant damene på centrecourten . (Eurosport Norge)

13.00: Sandvolleyball, verdensserien. Runde 1 av Elite16-turneringen fra Uberlandia, Brasil. Anders Mol og Christian Sørum er med, og spiller første kamp mot italienske Nicolai/Cottafava kl. 14.00. (Viasport +)

[ Casper Ruud møter Paire eller Arnaldi i Madrid ]

13.20: Orientering, verdenscup. Langdistanse fra KNA Våler, Østfold. Sesongstart. (NRK1)

14.00: Snooker, VM. Semifinale 1 fra Crucible Theatre i Sheffield, England. (Eurosport 1)

15.30: Sykkel, UCI World Tour. Romandie rundt, 2. etappe: Morteau – La Chaux-de-Fonds (162,7 km). Odd Christian Eiking er eneste nordmann på start. (Eurosport Norge)

17.45: Tennis, ATP-touren. Fra Masters 1000-turneringen i Madrid, med Casper Ruud. Superveteran Andy Murray møter kvalifiseringsspiller Andrea Vavassori på centrecourten. (Eurosport Norge)

18.45: Fotball, mesterligaen kvinner. Semifinale, kamp 2: Barcelona – Chelsea, fra Nou Camp, Barcelona. Caroline Graham Hansen avgjorde den første kampen da Barcelona vant 1-0 i London. (TV2 Sport 1)

[ Graham Hansen hylles etter praktmål i seieren over Chelsea: – Komplett ]

19.00: Tennis, WTA-touren. Fra Masters 1000-turneringen i Madrid. Andreseedede Aryna Sabalenka møter Sorana Cirstea i torsdagens siste kamp på centrecourten. (Eurosport Norge)

19.00: Sandvolleyball, verdensserien. Runde 2 av Elite16-turneringen fra Uberlandia, Brasil. Anders Mol og Christian Sørum er med, og spiller andre kamp mot tsjekkiske Perusic/Schweiner kl. 22.00. (Viasport +)

19.00: Ishockey, treningskamp. Norge fortsetter sin oppkjøring til VM, og møter Danmark til den første av to kamper denne helga. (TV2 Sport 2)

19.05: Baseball, Major League Baseball. Grunnserien: Philadelphia Phillies – Seattle Mariners, fra Citizens Bank Park, Philadelphia. (Viasport 3)

19.30: Fotball, La Liga. Runde 31: Valencia – Real Valladolid, fra Mestalla, Valencia. (TV2 Sport Premium)

19.30: Fotball, La Liga. Runde 31: Villareal – Espanyol, fra Estadio de la Cerámica, Villareal. (TV2 Sport Premium 2)

20.00: Darts, Premier League. Runde 13 fra First Direct Arena, Leeds. (Viasport 1)

20.00: Snooker, VM. Semifinale 2 fra Crucible Theatre i Sheffield, England. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, Premier League. Runde 33: Southampton – Bournemouth fra St. Mary’s, Southampton. (Vsport Premier League 2)

20.45: Fotball, Premier League. Runde 33: Everton – Newcastle fra Goodison Park, Liverpool. (Vsport Premier League 1)

21.00: Fotball, Championship. Utsatt kamp fra runde 38: Rotherham – Cardiff, fra New York Stadium, Rotherham. (Viasport 2)

21.15: Fotball, Premier League. Runde 33: Tottenham – Manchester United fra Tottenham Hotspur Stadium, London. (Vsport Premier League 2)

21.30: Golf, PGA Tour. Dag 1 av Mexico Open fra Vidanta Vallarta Golf Course, Vallarta, Mexico. Viktor Hovland er ikke med. (Eurosport Norge)

22.00: Fotball, La Liga. Runde 31: Athletic Bilbao – Sevilla, fra Estadio de San Mames, Bilbao. (TV2 Sport Premium)

00.30: Golf, LPGA Tour. Dag 1 av JM Eagle LA Championship fra Wilshire Country Club, Los Angeles. (Viasport Golf)

01.00: Ishockey, NHL. Kvartfinale, kamp 5: Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning, fra Scotiabank Arena, Toronto. Maple Leafs leder 3-1 i kamper, og kan avgjøre med seier. (Viasport 2)

01.30: Ishockey, NHL. Kvartfinale, kamp 5: New Jersey Devils – New York Rangers, fra Prudential Center, New Jersey. Begge lag har vunnet to kamper hver. (Viasport 1)

04.00: Ishockey, NHL. Kvartfinale, kamp 5: Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets, fra T-Mobile Arena, Paradise, Nevada. Golden Knights leder serien 3-1, og kan avgjøre med seier. (Viasport +)

[ Marerittkamp for Zuccarello og Wild – nå kan sluttspillsdrømmen ryke ]