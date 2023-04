Varslingssaken kostet idrettsforbundet mer enn tidligere oppgitt: – Altfor store beløp

Det ble klart da toppledelsen i Norges idrettsforbund møtte pressen onsdag i kjølvannet av denne ukens styremøte.

Der ble varslingssaken igjen et tema. I tillegg til at hele norsk idrett fikk en beklagelse for skaden saken har påført, ble det gitt nye opplysninger rundt kostnadsbildet.

Sluttsummen for saken ble ifølge NIF-ledelsen 1.419.616 kroner. Inkludert moms beløper det seg til 1,77 millioner.

Altfor høyt

– Dette er altfor store beløp, og det er penger vi skulle vært foruten å bruke på denne type saker. Men vi så oss nødt til å tilby juridisk bistand til de involverte parter og vår egen behandling i idrettsstyret, sa idrettspresident Berit Kjøll på et pressemøte onsdag.

– Summen av dette beløpet er altfor mye penger. Vi beklager dette, men det var nødvendig å bruke det, la hun til.

Forklaringen fra visepresident Sondre Sande Gullord på at summen endte så vidt mye høyere enn det som tidligere er kommunisert, lød slik:

– Vi har fått noen innsynsbegjæringer knyttet til kostnader i varslingssaken. På tidspunkt for innsynsbegjæringene var ikke endelige fakturaer mottatt og behandlet i NIF.

Forhandlet ned

Samtidig har man klart å forhandle ned totalsummen noe.

– Vi har også diskutert beløpsstørrelsen med en av aktørene som har vært berettiget til å sende faktura, og det har resultert i et lavere beløp å betale for NIF, fortsatte han.

Alle fakturaer var ferdig godkjent i NIFs regnskapssystemer mandag. Kostnadene ble redegjort for idrettsstyret tirsdag og ble onsdag offentliggjort.

Pengene har gått til ekstern juridisk bistand til involverte parter og noe bistand på kommunikasjon.

