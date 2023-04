Tar grep rundt utøverkomiteen etter kritikk – IOC-representant får ikke automatisk styreplass

Det opplyste idrettsforbundet onsdag i kjølvannet av de siste to dagenes styremøte.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er i øyeblikket leder av den norske utøverkomiteen. Hun er samtidig IOC-medlem. Det har ført til kritikk fra flere hold.

Den har blant annet handlet om at det blir for tette bånd mellom Den internasjonale olympiske komité og styret i NIF.

– Tidligere har det vært sånn at dersom Norge hadde en IOC-representant i IOCs utøverkomité, skulle også denne fylle rollen som utøverrepresentant i idrettsstyret. Dette er nå endret, sa idrettsforbundets generalsekretær Nils Einar Aas på onsdagens mediemøte.

[ Elsafadi beskylder idrettspresident Kjøll for løgn: – Hun bør gå umiddelbart ]

Mer uavhengig

Han opplyste videre at utøverkomiteen i norsk idrett i framtiden skal bestemme selv hvem som skal representere dem i idrettsstyret.

I tillegg understrekes utøverkomiteens uavhengige rolle i enda større grad enn tidligere.

– Definisjonen av hvem som er en eliteutøver er også utvidet. Det er også flere utøvere som kan stemme og være valgbare som styremedlemmer i forskjellige sammenhenger, sa generalsekretær Aas.

Hovedpersonene er fornøyd med endringene.

– Vi er glad for at vi selv kan velge hvem som sitter i idrettsstyret framover, uttalte Astrid Uhrenholdt Jacobsen under mediemøtet onsdag.

[ Jacobsen fortsetter som leder i utøverkomiteen etter «oppvask»-møte ]

Borch-kritikk

På spørsmål fra NTB om hva som ligger til grunn for at man nå tar klare grep rundt utøverkomiteen, svarer generalsekretæren i NIF:

– Dette har vært en prosess som har gått i dialog med komiteen siden februar. Det er viktig å høre med komiteen, gitt av de har en særlig selvstendig og fri rolle, hvordan de ønsker å ha det.

– Det er fra tid til annen nødvendig å se på vedtektene også for utøverkomiteen, fordi det internasjonale regelverket endrer seg. Kilden her er IOCs charter og retningslinjene for utøverkomiteer. Med de endringene som nå er gjort og foreslått, er utøverkomiteens vedtekter i tråd med dette, legger han til.

Roeren Kjetil Borch har den siste tiden rettet tøff kritikk mot utøverkomiteen. Han har pekt på at det utgjør en interessekonflikt at leder Uhrenholdt Jacobsen både er medlem av Den internasjonale olympiske komité og leder av den norske utøverkomiteen.

Han har også anklaget henne for å hemmeligholde resultatene fra en intern undersøkelse blant utøverne.

[ Idrettsforbundet lover Borch svar etter utblåsning mot utøverkomiteen ]