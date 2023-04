Al-Samarai ønsker mer politikk i idretten – varsler kamp for barn og unge

En drøy måned gjenstår til idrettstinget i Bergen, og der ligger det an til en kamp mellom 35-åringen og sittende president Berit Kjøll.

Overfor NTB forklarer Al-Samarai hva som er hennes viktigste saker dersom hun skulle bli valgt.

– Jeg har selv vokst opp i en familie med dårlig økonomi, og vi har sett den siste tiden at det er flere barn og unge som ikke kan delta i idretten. Noe av det viktigste blir å jobbe for at barn og unge ikke skal stå utenfor og skrape på døren, sier hun.

Politisk bakgrunn

Presidentkandidaten trekker også fram mer politisk arbeid i idretten og styrking av lag, klubber og frivilligheten.

– Jeg har et ønske om at vi skal jobbe mer politisk. Vi må sikre rammevilkårene for idretten, både i topp og bredde. Jeg tror min bakgrunn fra politikken, dersom det går veien i juni, vil bli en styrke inn i kommune- og fylkesvalgkampen, for å sørge for at vi får flere anlegg, rustet opp anleggene vi har allerede og styrke klubbene våre.

– Vi er i en tid hvor det er mye mer fokus på økonomi som barriere, og jeg tror vi går inn i en periode hvor vi trenger mye mer politisk forståelse og påvirkning, legger hun til overfor TV 2.

Holmlia-leder

Al-Samarai har vært medlem av idrettsstyret siden 2019 under nåværende president Kjøll. Støtten til henne har økt de siste månedene både fra særforbund og idrettskretser.

Al-Samarai kom til Norge som flyktning fra Irak da hun var sju år gammel. Hun jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver i Storm Samfunn AS, et selskap eid av Petter Stordalen.

Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som politiker. Al-Samarai satt i bystyret i Oslo i perioden 2011 til 2015. Fra 2017 til 2021 var hun vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet.

Den foreslåtte idrettspresidenten har blant annet vært leder av Holmlia Sportsklubb.

Valgkamp

Al-Samarai har holdt seg litt i bakgrunnen i opptakten til valgkomiteens innstilling og debatten som har rast rundt den mye omtalte varslingssaken i Norges idrettsforbund.

– Jeg er jo et idrettsstyremedlem, og spillereglene er slik at man ønsker at valgkomiteen skal få ro til sitt arbeid. Jeg har respekt for det, sier hun.

Fram mot idrettstinget skal Al-Samarai imidlertid jobbe på for å samle enda mer støtte.

– Jeg må holde ut i 2. omgang også. Jeg vil reise rundt og snakke med folk, lytte og la dem bli kjent med meg og det jeg ønsker å gjøre for norsk idrett, sier hun og legger til:

– Nå er det sjarmøretappen, og jeg må være med hele veien inn. Jeg tar absolutt ingenting for gitt.

