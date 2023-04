Tobias Foss nær etappeseier i Tour de Romandie – 29 hundredeler bak Cerny i prologen

Han ga alt på oppløpet i kampen mot tsjekkerens ledertid, men kom akkurat for sent. Også Rémi Cavagna på 3.-plass var mindre enn et sekund bak vinneren.

– Det er aldri gøy å tape når man er så nær, men jeg ga alt og er fornøyd med det, sa Foss i seiersintervjuet vist på Eurosport.

Det ble en sterk 2.-plass til fjorårets tempoverdensmester på den 6,82 kilometer lange prologen. Han var en av de sist startende og hadde tidene til sine skarpeste konkurrenter å kjempe mot, men det ble akkurat for tungt å straffe Soudal-QuickStep-rytteren Cerny.

– Jeg er glad for at jeg hadde marginene på min side i dag, sa tsjekkeren.

Magetrøbbel

Foss kunne i intervju med L'Equipe og Eurosport fortelle at han har slitt med magesjau i oppkjøringen til rittet.

– Det er alltid vondt å sykle tempoetapper, men jeg har slitt med magen også. Jeg er endelig kvitt det, og jeg hadde god sekundering fra bilen. Jeg vet at jeg alltid kan være med å kjempe, men uheldigvis hadde jeg ikke det siste lille i dag, sa 25-åringen.

Han sa at målet hans i rittet er å komme seg i form til Giro d'Italia, som innledes 6. mai.

Jager Giro-formen

– Hovedfokus er å få en god treningsuke og komme i form etter sykdommen, men jeg kommer ikke til å slippe meg ned med vilje. Vi får se hvordan det går, men jeg har ikke veldig høye forventninger til plassering i dette rittet, sa han.

Det er tre tempoetapper i årets utgave av Giro d'Italia, blant dem åpningsetappen.

Odd Christian Eiking deltar også i Tour de Romandie. Han ble nummer 120 på prologen.

Rittet varer til søndag.