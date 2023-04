Tirsdagens direkte TV-sport

11.00: Snooker, VM i Sheffield, kvartfinaler. (Eurosport 1)

15.30: Sykling, UCI World Tour, Romandie Rundt, prolog fra Sveits. (Eurosport N)

19.30: Fotball, spansk La Liga: Girona – Real Madrid fra Estadio Montilivi. (TV2 Sport 1), CF Cadiz – Osasuna fra Estadio Nuevo Mirandilla. (TV2 Sport Premium)

20.00: Snooker, VM i Sheffield, kvartfinaler. (Eurosport 1)

20.00: Fotball, UEFA Youth Cup, finale: Arsenal U18 – West Ham U18. (Vsport2)

20.30: Fotball, engelsk Premier League: Wolverhampton – Crystal Palace fra Molineux Ground. (Vsport Premier League2)

20.45: Fotball, engelsk Premier League: Aston Villa – Fulham fra Villa Park. (Vsport Premier League1)

20.45: Basketball, Euroleague sluttspill, første kamp: Real Madrid – Partizan Mobtel. (Vsport+)

21.00: Fotball, engelsk Premier League: Leeds United – Leicester fra Elland Road. Begge lag kjemper desperat for å overleve i ligaen. Hjemmelaget ligger ett poeng foran på tabellen før dette oppgjøret. Leicester er en plass over nedrykksstreken, Leeds United to. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: Blackburn – Burnley fra Ewood Park. (Vsport1)

22.00: Fotball, spansk La Liga: Real Betis – Real Sociedad fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport1)