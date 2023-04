Svensk sjef om Klæbos landslagsnei: – Kjedelig

– Det er klart at det er kjedelig, sier Sveriges landslagssjef Anders Byström.

Byström var tidligere trener i Norges Skiforbund i en årrekke.

– Det er klart at det er dumt at de må kutte antall løpere på lag, og så klart at Klæbo forlater landslaget. Men slik jeg har forstått det, har det ligget i luften en stund. Jeg har ikke innsikt i prosessen, men det er slikt som kan skje, sier Byström.

Byström tror uansett at forandringene ikke kommer til å få noen store konsekvenser for det norske laget.

– Norge har uansett et veldig bra sportslig opplegg med veldig mange utøvere som trener sammen, spesielt i herrelaget. Jeg tror ikke dette vil få noen stor betydning. Johannes kommer til å være en ekstrem sterk motstander for oss i fortsettelsen, og han kommer til å være minst like god som han har vært.

I Sverige sto Frida Karlsson, Maja Dahlqvist og Linn Svahn utenfor landslaget sist sesong. Det er for tidlig å si om de kommer inn i laget igjen til kommende sesong. Sverige skal presentere sine kommende langrennslandslag 11. mai.