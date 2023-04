Nielsen fikset mer FFK-jubel: – Jeg er gammel spiss, så jeg vet hvor målet står

Scoringen som til slutt skilte lagene kom med 17 minutter igjen å spille. Ludvig Begby slo et glimrende frispark, som Nielsen ekspederte kontant videre i mål.

Forsvarsspillet til Mjøndalen var ikke imponerende ved den anledningen. Hjemmelaget leverte i det hele tatt en relativt blodfattig forestilling på eget gress.

Også før scoringen var det nemlig Fredrikstad som skapte de klart største farlighetene. I første omgang vartet hjemmelagets keeper Kinn opp med to kjemperedninger som nektet gjestene uttelling.

Matchvinneren gammel spiss

Tidlig i annen omgang gjorde samme Kinn en ny strålende redning. Til slutt måtte imidlertid sisteskansen gi tapt.

– Dette var utrolig skuffende. Igjen klarer vi ikke å få hull på byllen. Jeg synes vi gjør mye bra mellom 16-meterne, sa Kinn til TV 2.

Fredrikstad kunne på sin side juble for sesongens andre sterke borteseier. I serieåpningen ble Kristiansund beseiret, før det ble 1–1 i østfoldderbyet mot Moss i runde nummer to.

– Jeg er gammel spiss, så jeg vet hvor målet står. Dette var et hakk opp fra kampen mot Moss. Intensiteten er en helt annen, og vi er mye bedre i dag. Det er sånn som dette vi skal se ut resten av sesongen, sa matchvinner Nielsen.

Skuffet Mjøndalen-trener

Sju poeng etter fire serieomganger gir tredjeplass på tabellen for FFK. Sogndal på plassen foran har bedre målforskjell, mens serieleder Ranheim har to poeng mer.

Mjøndalen har på sin side bare Skeid og KFUM Oslo bak seg på tabellen. Ett poeng på tre kamper er mager kost.

– Det har vært en tøff sesongstart for oss. Vi skaper ikke nok og kommer ikke til mange nok klare sjanser. All ære til Fredrikstad for måten de forsvarte seg på, sa Mjøndalen-trener Kevin Nicol.

– Thomas Kinn var vår beste spiller. Vi må bli bedre i begge ender av banen, la han til.

