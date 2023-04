IBU-presidenten om Besseberg-tiltalen: – Fordømmer alt

Økokrim tiltalte Besseberg i forrige uke for grov korrupsjon med en strafferamme på ti års fengsel. Nordmannen, som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 1993 til 2018, er tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser i form av eksklusive klokker, jaktturer og prostituerte.

– Vi fordømmer kraftig det som har kommet fram. Denne saken har pågått i fem år, så det er bra at det nå blir noe ut av dette. Vi fordømmer alt som kommer fram i tiltalen, sier Dahlin, som tok over IBU-toppvervet etter Besseberg, til TV 2.

Han forteller også at han ikke ble overrasket over anklagene om bruk av prostituerte, og at han personlig konfronterte Besseberg med IBUs behandling av dopingsaker.

– Jeg og andre reagerte først og fremst på de langsomme prosessene rundt dopingsaker. En ren idrett ligger mitt hjerte nær, så det kjentes ikke bra at alle sakene dro ut i tid. Det tok jeg opp direkte med ham, sier han.

Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, ønsker ikke å kommentere Dahlins utspill. Besseberg benekter å ha gjort seg skyldig i korrupsjon.

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, uttalte Hjort til NTB i forbindelse med tiltalen.