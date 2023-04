Barcelona har sikret seg 17 milliarder til nye Camp Nou

Den katalanske fotballstorheten opplyser mandag at 1,45 milliarder euro, tilsvarende snaut 17 milliarder kroner, er sikret til prosjektet.

Barcelona opplyser at klubbens eiendeler ikke skal benyttes som garanti for renovasjonen, og at det ikke er behov for å ta opp lån med sikkerhet i arenaen. I alt 20 investorer står bak finansieringen sammen med «noen av de viktigste prestisjetunge finansielle enhetene rundt om i verden.»

Klubben opplyser videre at finansieringen er sammensatt av ulike avdrag som skal betales tilbake gradvis etter fem, sju, ni, 20 og 24 år «med en fleksibel struktur» og «en utsettelsesperiode.»

Barcelona skal begynne tilbakebetalingen når stadionarbeidet er fullført. Tribunekapasiteten på Europas største fotballstadion skal økes fra 99.300 til 105.000.

«Prosjektet er essensielt når det gjelder å sørge for at FC Barcelona er i front i idrettsverdenen», heter det i en uttalelse.

Videre omtales stadionombyggingen som sentral i å få klubbens økonomi på fote igjen.

Barcelona har slitt økonomisk de siste årene og skal spille sine kamper neste sesong på det langt mindre Lluís Companys Olympic Stadium i Montjuic.

