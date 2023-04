Arteta nekter å omtale City-kampen som en seriefinale

– Vi visste fra starten at City var det laget man måtte slå sammen med Liverpool. De har vært veldig gode de siste årene. Det er jevnt mellom oss. Vi vil virkelig vinne og skal vise det igjen i morgen kveld, sier Arteta på pressekonferansen foran kampen.

Arsenal leder ligaen med fem poeng ned til City foran storkampen, men de lyseblå har to kamper mindre spilt enn serielederen.

Skulle City slå Arsenal på hjemmebane, har de dermed svært gode muligheter til å ta over førersetet i PL. Arsenal har fem kamper igjen etter onsdagens oppgjør.

– Det vil endre prosentene noe, men det er ikke sikkert vi vinner Premier League om vi slår City i morgen, sier Arsenal-sjefen.

City har vunnet ligaen fire av de fem siste sesongene, mens Arsenal ikke har vunnet PL siden 2003/04-sesongen.

Kampen er også et møte mellom Norges to største fotballstjerner i Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. De har begge vært svært gode for sine lag denne sesongen.

– Selv med ham (Haaland) har de muligheter til å spille på forskjellige måter. Han passer stilen veldig bra. Vi må forsøke å hindre at ballen når ham, sier Arteta.

I tillegg har Arsenal sine problemer på skadefronten. Granit Xhaka er usikker til kampen etter å ha mistet Southampton-oppgjøret sist. Arteta opplyste også at laget fortsatt må klare seg uten William Saliba.

Franskmannen har slitt med en ryggskade den siste måneden og blir heller ikke klar til den viktige kampen mot City. Uten ham er det blitt to seirer og tre uavgjort for London-klubben.

– Han er ikke klar. Trolig kommer Chelsea-kampen også for tidlig for ham, sier Arteta.