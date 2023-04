Viktig Klæbo-sponsor etter landslagsexit: – Naturlig at vi vil jobbe enda tettere

Klæbo offentliggjorde søndag kveld at han forlater langrennslandslaget foran neste sesong. Han henviste blant annet til at «de siste ukers hendelser rundt skiforbundet og landslaget» er hovedårsaken.

Beslutningen slo ned som en stor overraskelse for mange.

Landslagsexiten betyr at Klæbo fra nå av fullt og helt tar kostnadene for sin egen satsing. Samtidig er det velkjent at trønderen har flere private sponsoravtaler som gir penger på kontoen.

Én av disse er med Uno-X. Partene har allerede samarbeidet i flere år, og avtalen strekker seg til VM på hjemmebane i Trondheim om to år. Beslutningen om å stå utenfor landslaget vil trolig knytte dem enda nærmere hverandre.

Nært forhold

På spørsmål fra NTB om hvilken betydning Klæbos landslagsexit vil få for samarbeidet, svarer Uno-X-sjef Jens Haugland:

– Vi har et nært og godt forhold til Johannes. Med valget han nå har tatt, er det naturlig at vi vil jobbe enda tettere fram mot drømmen i Granåsen.

– Vi gleder oss til å sparre videre om hvordan vi best kan utvikle oss sammen innen toppidretten. Så får vi ta ting litt etter hvert her nå, fortsetter han.

Uno-X står også bak kjempesatsingen på det fremadstormende norske profflaget i sykling med samme navn.

Var gjest i Belgia

Johannes Høsflot Klæbo rundet av den nylig avsluttede VM-sesongen med gull under andre del av langrenns-NM på Tolga. Nærmest umiddelbart etter målgang satte han kursen for Belgia, der han var Uno-X-lagets gjest under storrittet Flandern rundt.

Vel framme i Belgia ble det blant annet tid til en sykkeltur sammen med Thor Hushovd og Johannes Thingnes Bø.

Også Thingnes Bø har bånd til Uno-X gjennom en privat sponsoravtale.