Tønseth langer ut mot forbundet: – Respektløst

Mandag var Tønseth blant de ti herreløperne som ble presentert som landslagsutøvere i elitelaget for neste sesong. Da var det gått fire dager siden han fikk beskjed om at han var ute av laget – og én dag siden han fikk kontrabeskjed.

– Jeg mener at det ikke går an å holde på sånn. Hvis vi skal drive profesjonelt, kan vi ikke framstå slik verken innad eller utad, sier en provosert Tønseth til NTB.

Han sikter ikke til selve avgjørelsen som først ble tatt om å vrake ham fra neste sesongs landslag, men måten og tidspunktet han fikk beskjed på.

– Hadde jeg fått beskjeden i starten av måneden, hadde jeg ikke hatt noe problem med det. Men jeg fikk ikke en «heads up» engang, sier Byåsen-løperen.

– Det er respektløst. Jeg regner med at det er siste gang vi har en slik prosess.

Forbanna

Overfor NRK utdyper Tønseth:

– Jeg ble forbanna. Ikke på at plassen røk, men på at det kom så sent. Jeg ble egentlig ikke gitt noen sjanse til å lage et skikkelig opplegg mot neste sesong. Hadde jeg fått beskjeden rett etter Lahti (siste verdenscuphelg), hadde det vært tøft, men rettferdig. Nå synes jeg det ble tøft, men urettferdig.

Årsaken til at Tønseth kom inn igjen i laget, var at Hans Christer Holund søndag kunngjorde at han legger opp. Trønderen er rask til å understreke at han ikke bærer nag til den tidligere lagkameraten.

– Jeg har all respekt for avgjørelsen til Holund, det er en stor avgjørelse. Det er bare ren og skjær flaks at jeg kom inn igjen.

– Plutselig uten jobb

Han varsler «noen runder internt» med landslagsledelsen og hevder at han ikke har snakket med noen der verken før eller etter søndagens beslutning.

– Det kommer så brått. Ingen har skjønt hva som er på gang. Det er blitt 20. april, sesongen starter 1. mai. Og plutselig står du der uten jobb.

Med unntak av Holund får alle allroundløperne fornyet tillit i elitelandslaget neste sesong. Det gjelder Tønseth, Harald Østberg Amundsen (Asker), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Simen Hegstad Krüger (Lyn) og Sjur Røthe (Voss).

