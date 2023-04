Stjernesmell for Zuccarello og Wild

Dermed har gamleklubben til nordmannen utlignet til 2-2 best av sju-serien i den første sluttspillrunden i NHL.

– Det kommer til å bli ulike utfall hver kamp, momentumet endrer seg og du har «special teams». Men vi føler at vi er det beste laget fem mot fem, sa Wild-backen John Klingberg etter kampen.

Stars straffet Wild hardt med to scoringer i overtall, og det ble avgjørende i den tette kampen.

– Jeg tror ikke vi er frustrerte, men man er selvfølgelig skuffet over å ha tapt kampen. Om vi fortsetter å spille slik, har vi en virkelig god sjanse til å vinne. Målene kommer til å komme, fortsatte svensken.

Zucca-assist

Etter en målløs første periode fikk Mats Zuccarellos rekkekamerat Kirill Kaprizov en kjempemulighet tidlig i den andre. Russeren kom alene mot Jake Oettinger, men klarte ikke å overliste bortelagets keeper.

Minutter senere fikk gjestene spille i overtall etter en utvisning til Wild. Tyler Seguin lirket pucken inn bak svenske Filip Gustavsson i Wild-målet, og bortelaget tok ledelsen før den siste perioden.

Da Jevgenij Dadonov økte ledelsen bare tre minutter inn i tredje periode så det mørkt ut for Wild, men med 14 minutter igjen å spille sendte Zuccarello en tversoverpasning gjennom lufta til John Klingberg, som satte inn reduseringen. Dermed var håpet igjen tent for det grønnkledde hjemmepublikummet i Saint Paul.

Nådeløst

Med rett i underkant av fire minutter igjen å spille måtte hjemmelaget igjen spille med én mann mindre da Ryan Hartman ble utvist for dårlig oppførsel. Nok en gang utnyttet gjestene overtallet, og Seguin økte ledelsen med sin andre scoring for kvelden da det gjensto 3 minutter og 31 sekunder.

Wild tok ut keeperen, kastet alle spillerne i angrep og fikk i tillegg muligheten til å spille seks mot fire, da Stars måtte ta en utvisning. Frederick Gaudreau fikk redusert for Wild, men det var for sent, og bortelaget vant kampen.

Neste kamp i sluttspillserien mellom de to lagene spilles natt til onsdag norsk tid i Dallas. Første lag til fire seirer går videre til kvartfinalene.