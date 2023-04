Rune skal undersøke ankelen – kan møte Ruud i Madrid

Det blir likevel ikke før i en eventuell kvartfinale i den spanske hovedstaden. Søndag kjempet Rune seg tilbake i finalen mot Botic van de Zandschulp og vant ATP 250-turneringen i München for andre året på rad.

Underveis forstuet han ankelen.

– Han er «godt brukt» akkurat nå. Men det er ikke unormalt etter alle de kampene, skriver Runes mor og manager Aneke Rune til nyhetsbyrået Ritzau.

– En fysioterapeut venter på ham i Madrid hvor han skal få sjekket ankelen, og så håper vi han er i form til kampen lørdag.

I Madrid skal Rune møte enten Alexander Bublik eller Daniel Elahi Galán i den andre runden. Dansken fyller 20 år på søndag.

Casper Ruud er tredjeseedet i turneringen. Hvis han makter å forsvare sitt favorittstempel, møter han Rune.

Først skal Ruud møte vinneren av to kvalifiseringsspillere i runde to. Deretter må han vinne to nye kamper. Tre seirer i samme turnering har Ruud kun klart én gang denne sesongen da han gikk til topps i Estoril Open i Portugal.

Skandinavias to klart beste tennisspillere på herresiden møttes i kvartfinalen i Roland-Garros i fjor. Da var det dårlig stemning mellom de to underveis og etter kampen. Ruud vant 3-1 i sett. Nordmannen har vunnet alle de fire kampene de to har spilt på ATP-nivå.