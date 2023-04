Søndagens direkte TV-sport

09.45: Friidrett, London Maraton fra London, England. (Eurosport N)

11.15: Sykling, UCI Women’s World Tour. Liége-Bastogne-Liége fra Belgia. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

12.45: Snooker, VM i Sheffield, England. (Eurosport N)

13.00: Sykling, men’s UCI World Tour. Liége-Bastogne-Liége fra Belgia. (Eurosport 1)

13.00: Fotball, engelsk Championship. West Bromwich – Sunderland fra The Hawthorns. (Vsport 1)

13.00: Dart, dag 3 av Austrian Darts Open. (Vsport 3)

14.00: Fotball, spansk La Liga. Elche – Valencia fra Estadio Manuel Martinez Valero. (TV 2 Sport Premium 2)

14.05: Håndball, tysk Bundesliga. THW Kiel – SG Flensburg-Handewitt fra Sparkassen Arena. (Vsport +)

14.30: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon. PSV – Ajax fra Philips Stadion. (Vsport 2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League (32. runde): Newcastle – Tottenham fra St. James’ Park. The Magpies tar imot Spurs til det som kan vise seg å være et avgjørende oppgjør i kampen om mesterligaplass i Premier League. (Vsport Premier League), Bournemouth – West Ham fra Vitality Stadium. (Vsport Premier League 1)

15.00: Motorsport, Formel E. Berlin ePrix. Løp 2 fra Berlin, Tyskland. (Eurosport N)

15.00: Fotball, Toppserien. Brann Kvinner – Vålerenga fra Stemmemyren. Skal Nils Lexerød og hans VIF innkassere tre viktige bortepoeng? Noe dered mannlige kollegaer ikke klarte lørdag. (TV 2 Sport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn. Bryne – Start fra Bryne stadion. (TV 2 Sport Premium)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Freiburg – Schalke 04 fra Europa-Park Stadion. (Vsport 1)

16.15: Tennis, ATP 500 Barcelona. Finale. (Eurosport N)

16.15: Fotball, spansk La Liga. Barcelona – Atletico Madrid fra Camp Nou. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon. Feyenoord – FC Utrecht fra De Kuip. (Vsport 2)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (3. runde): Rosenborg – Sandefjord fra Lerkendal. Kjetil Rekdal og hans RBK har fått en god start på sesongen. Trønderne jakter tre nye poeng i kamp mot nedrykkstippede Sandefjord. (TV 2 Sport Premium), Stabæk – Haugesund fra Nadderud. (TV 2 Sport 1). De øvrige kampene sendes på TV2 Play.

17.30: Fotball, engelsk FA-cup, semifinale: Brighton – Manchester United fra Wembley. Erik Ten Hag og hans United vant ligacupen på Wembley tidligere i år. Nå vil nederlenderen prøve å lede laget til nok en finale i London. Motstander i finalen blir Manchester City. (3+)

17.30: Fotball, skotsk Premier League. Aberdeen – Glasgow Rangers fra Pittodrie Stadium. (Vsport +)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga. Leverkusen – Leipzig fra BayArena. (Vsport 1)

18.30: Fotball, spansk La Liga. Mallorca – Getafe fra Estadi Mallorca Son Moix. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Golf, dag 4 av Zürich Classic of New Orleans fra TPC, Louisiana. (Eurosport N)

19.00: Dart, Austrian Darts Open fortsetter. (Vsport 3)

19.00: Ishockey, NHL. Carolina Hurricanes – New York Islanders fra PNC Arena. (Vsport 2)

19.15: Fotball, Eliteserien. Lillestrøm – Molde fra Åråsen stadion. (TV 2)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga. Borussia Mönchengladbach – Union Berlin fra Borussia-Park. (Vsport 1)

20.00: Snooker-VM fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA. The Chevron Championship fra The Club at Carlton Woods. (Vsport Golf)

20.30: Motorsport, Nascar. Cup series, Geico 500. (Vsport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Sevilla – Villarreal fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Ishockey, NHL. Florida Panthers – Boston Bruins fra FLA Live Arena. (Vsport 1)

00.30: Ishockey, NHL. Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello tar imot gamleklubben når Stars gjester Wild i verdens beste ishockeyliga. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL. Los Angeles Kings – Edmonton Oilers fra Crypto.com Arena. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!