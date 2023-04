Skadeplaget Rune snudde til seier i München

Rune kunne juble for seier og tittelforsvar i turneringen med 6-4, 1-6, 7-6 (7-3).

Det var på stillingen 5-2 i det avgjørende settet at van de Zandschulp hadde to matchballer, men gjorde to feil. To nye matchballer røk for nederlenderen, og kampen gikk til tiebreak.

I tredje sett fikk Rune smerter i den høyre armen. Dansken tok en timeout og fikk behandling. Senere fikk han også ankeltrøbbel. Da fikk han ikke skiftet teip på ankelen før de to skulle bytte side.

– Når en spiller får en skade, teipes det med en gang. Det er helt sinnssykt. Du ødelegger ankelen min, sa Rune.

– Helt latterlig, fortsatte han.

Det første settet var av det jevne slaget. Rune tok vare på sin andre settball og vant 6-4. I sett to var van de Zandschulp i godt slag og brøt Rune to ganger og vant 6-1.

Rune hadde krefter igjen i det avgjørende settet og fikset tiebreak. Der tok han vare på sin første matchball.

Rune vant turneringen også i fjor. Også da var van de Zandschulp motstander. Da måtte nederlenderen gi seg med skade underveis. Finalen i München var Runes sjuende finale på ATP-nivå og den fjerde tittelen.

Van de Zandschulp var tydelig forbannet etter tapet.

Rune tok tennisverden med storm da han vant turneringen i München i fjor etter å ha kommet til turneringen med et wildcard. Siden har det blitt to nye titler på CV-en for stortalentet.

