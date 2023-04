Klæbo bryter med landslaget – føler lagkamerater er dårlig behandlet

Beslutningen ble kommunisert ut i en pressemelding søndag kveld. Der heter det at de siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han velger å si nei.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sier Klæbo.

– Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lengre blir en del av landslaget, legger han til.

Gjelder denne sesongen

Forhandlingene mellom langrennsledelsen i Norges Skiforbund og Team Klæbo har pågått i lengre tid uten at de ble enige om en ny avtale. Forhandlingene har pågått på overtid også i de senere årene, men da er det alltid endt med at Klæbo har signert en ny avtale til slutt.

Søndag skriver Klæbo at han uansett ikke kommer til å delta på de fleste av landslagssamlingene foran kommende sesong grunnet satsing på høydetrening.

– Det betyr at jeg ville ha tatt opp en plass på landslaget uten å være særlig mye til stede. Sånn sett er det også best at jeg har sagt fra meg plassen på landslaget, sier han.

Klæbo skal selv finansiere satsingen for tiden fremover.

– Jeg har tatt en beslutning som i alle fall gjelder for den kommende sesongen, sier skistjernen

Landslaget i en årrekke

Foran forrige sesong ble partene enige om at Klæbo kunne kjøre sitt eget opplegg gjennom det meste av sesongen. Det handlet om mange døgn i høyden, og skiforbundet var med på å betale dette opplegget.

Denne gangen skjedde ikke det, og Johannes Høsflot Klæbo er ikke med når neste års landslag presenteres i Oslo mandag.

Klæbo har vært en del av det norske landslaget i en årrekke. Han kom med på seniorlandslaget første gang i april 2017. For det meste har han tilhørt sprintlandslaget under ledelse av Arild Monsen.

Før den tid var han på rekruttlandslaget.

