Lørdagens direkte TV-sport

05.00: Golf, European Tour. 3. runde av ISPS Handa Championship fra Omitama, Japan. (Vsport Golf)

10.00: Sportsklatring kvinner, boulder fra Hachioji, Japan. Finale. (Eurosport N)

11.00: Snooker. VM i Sheffield, England. (Eurosport 1)

13.00: Dart, PDC European Tour. Austrian Darts Open, dag 2. (Vsport 3)

13.30: Tennis, ATP 500 Barcelona, semifinale. (Eurosport N)

13.30: Fotball, semifinale i Mesterligaen for kvinner, 1. kamp: Chelsea – Barcelona fra Stamford Bridge. Her kan altså Guro Reiten og Caroline Graham Hansen møtes. TV2 sikret seg rettighetene denne uka. (TV 2 Sport Premium)

13.30: Fotball, skotsk Premier League. Heart of Midlothian – Ross County fra Tynecastle Stadium. (Vsport 1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League (32. runde): Fulham – Leeds United fra Craven Cottage. (Vsport Premier League)

14.00: Fotball, spansk La Liga. Osasuna – Real Betis fra Estadio El Sadar. (TV 2 Sport Premium 2)

15.00: Fotball, norsk 1. divisjon menn. Kristiansund – Kongsvinger fra Kristiansund stadion. (TV 2 Sport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Mainz – Bayern München fra Opel Arena. (Vsport +)

16.00: Fotball, engelsk Premier League (32. runde): Liverpool – Nottingham Forest fra Anfield. (Vsport Premier League, 3+) Crystal Palace – Everton fra Selhurst Park. (Vsport Premier League 1), Leicester – Wolverhampton fra King Power Stadium. (Vsport Premier League 2), Brentford – Aston Villa fra Brentford Community Stadium. (Vsport Premier League 3)

16.00: Fotball, engelsk Championship. Wigan – Millwall fra DW Stadium. (Vsport 2)

16.00: Tennis, ATP 500 Barcelona fortsetter med dagens andre semifinale. (Eurosport N)

16.15: Fotball, spansk La Liga. Almería – Athletic Bilbao fra Power Horse Stadium. (TV 2 Sport Premium 2)

16.45: Fotball, Toppserien. Rosenborg – LSK Kvinner fra Koteng Arena. (NRK 1)

17.45: Fotball, engelsk FA-cup: Manchester City – Sheffield United fra Wembley. Erling Braut Haalands City mot Sander Berges Sheffield United. Hvem går videre til finalen? Haaland og co. er storfavoritter mot laget fra nivå to. (Vsport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (3. runde): Brann – Vålerenga fra Brann stadion. Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga fikk seg en skikkelig nesestyver hjemme mot Sarpsborg (0-2-tap) i andre serierunde. Nå skal VIF-spillerne forsøke å reise seg borte på et utsolgt Brann stadion, vel vitende om at Brann vant 3-1 på Intility Arena i treningskamp i oppkjøringen. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt fra Signal Iduna Park. (Vsport +)

18.30: Fotball, engelsk Championship. Preston North End – Blackburn Rovers fra Deepdale. (Vsport 2)

18.30: Fotball, spansk La Liga. Real Sociedad – Rayo Vallecano fra Estadio Anoeta. (TV 2 Sport 1)

18.30: Fotball, spansk La Liga. Real Valladolid – Girona CF fra Estadio José Zorrilla. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Dart, dag 2 av Austrian Darts Open fortsetter. (Vsport 3)

19.00: Golf, dag 3 av Zürich Classic of New Orleans fra TPC, Louisiana. (Eurosport N)

20.00: Golf, LPGA. The Chevron Championship fra The Club at Carlton Woods. (Vsport Golf)

20.00: Snooker, VM i Sheffield. Kveldsprogrammet. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Real Madrid – Celta Vigo fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport 1)

21.30: Motorsport, Nascar. Xfinity Series, AG - Pro 350. (Vsport 2)

22.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, 3 kamp (best av 7): Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights fra MTS Centre. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs fra Amalie Arena. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – New Jersey Devils fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL.:Seattle Kraken – Colorado Avalanche fra Climate Pledge Arena. (Vsport 2)

05.00: Golf, European Tour. 3. runde av ISPS Handa Championship fra Omitama, Japan. (Vsport Golf)





17.30: Fotball, skotsk Premier League. Aberdeen – Glasgow Rangers fra Pittodrie Stadium. (Vsport +)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga. Leverkusen – Leipzig fra BayArena. (Vsport 1)

18.30: Fotball, spansk La Liga. Mallorca – Getafe fra Estadi Mallorca Son Moix. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Golf, dag 4 av Zürich Classic of New Orleans fra TPC, Louisiana. (Eurosport N)

19.00: Dart, Austrian Darts Open fortsetter. (Vsport 3)

19.00: Ishockey, NHL. Carolina Hurricanes – New York Islanders fra PNC Arena. (Vsport 2)

19.15: Fotball, Eliteserien. Lillestrøm – Molde fra Åråsen. (TV 2)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga. Borussia Mönchengladbach – Union Berlin fra Borussia-Park. (Vsport 1)

20.00: Snooker-VM fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA. The Chevron Championship fra The Club at Carlton Woods. (Vsport Golf)

20.30: Motorsport, Nascar. Cup series, Geico 500. (Vsport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga. Sevilla – Villarreal fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Ishockey, NHL. Florida Panthers – Boston Bruins fra FLA Live Arena. (Vsport 1)

00.30: Ishockey, NHL. Minnesota Wild – Dallas Stars fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello tar imot gamleklubben når Stars gjester Wild i verdens beste ishockeyliga. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL. Los Angeles Kings – Edmonton Oilers fra Crypto.com Arena. (Vsport 2)

