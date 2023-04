TV 2 lager dokumentar om Besseberg-saken

Mandag ble Besseberg tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon etter en mangeårig etterforskning. Anklagene gjelder forhold fra 2009 og fram til han gikk av som IBU-president i 2018.

Den tidligere forbundstoppen er mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser i form av eksklusive klokker, jaktturer, prostituerte og gratis bruk av leasingbil. 77-åringen har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig.

TV 2 opplyser fredag at de det siste året har jobbet med en dokumentarserie som tar for seg det aktuelle temaet. Kanalen skal gi seerne et bredt bilde av Besseberg som pådriver og sentral aktør i skiskyting.

– Vi ser virkelig fram til å vise denne spennende dokumentarserien. Her er det lagt ned et omfattende og grundig stykke journalistisk arbeid. Dette har sikret dokumentarteamet unik og bred tilgang til sider av idretten som så langt ikke har vært kjent, samt til eksklusive kilder som vil være med på å gi et innblikk i temaer som korrupsjon, doping og kampen om makt, penger og gullmedaljer, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

– I vår dokumentarserie er det samtidig viktig å belyse hva som i dag gjøres for å ivareta idretten og gi seerne innsikt for å forstå bakgrunnen for denne type saker, forteller Haldorsen.