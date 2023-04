Frykter aksjoner under London maraton

Sikkerhetsoppbudet rundt arrangementet i London har økt betraktelig etter flere episoder vedrørende demonstranter den siste tiden. I midten av april forsøkte flere å ta seg inn på veddeløpsbanen under Grand National og binde seg til gjerder og rekkverk langs traseen.

Mandag denne uken måtte spillet stanses under snooker-VM etter at demonstranter vandaliserte et bord og forsøkte å lenke seg fast til et annet. Begge bar en t-skjorte med påskriften «bare stans oljen».

Nå håper Farah at han og alle andre får løpet i fred i London søndag. Det blir veteranens siste maraton i karrieren.

– Det er så mange som løper for nære og kjære og samler inn penger til veldedighet. Det er dette vi må tenke på, for det er det London Maraton handler om, sier han.

– Etter løpet blir det kanskje litt tårer og følelser. Jeg nærmer meg slutten på min karriere, fortsatte han.

Farah har fire OL-gull å vise til, da han tok dobbelen på 5000 og 10.000 meter både i London (2012) og Rio fire år senere. Han har også vunnet seks VM-gull.

Både Extinction Rebellion og Just Stop Oil har bekreftet at de ikke vil stoppe løpet for å demonstrere. Førstnevnte venter fra 40.000 til 50.000 mennesker til London i helgen. De skal protestere utenfor parlamentet.