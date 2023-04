TV 2 viser innspurten i kvinnenes Champions League

– Dette er en noe vi har ønsket oss lenge og er svært glade for å få på plass. Med semifinaler og finaler i Champions League for både kvinner og menn kan vi gi våre seere et komplett tilbud på det ypperste av internasjonal fotball, forteller TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i en pressemelding.

Tidligere i sesongen har mesterligaen vært tilgjengelig via gratis strømmetjenester.

Lørdag tar Maren Mjelde og Guro Reiten i Chelsea imot Barcelona. På det spanske storlaget spiller Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Dagen etter skal Frida Maanums Arsenal møte Wolfsburg borte.