Mot fulle Brann-tribuner mot Vålerenga

– Det er lenge siden vi har merket et så stor trykk på billettene. Flere av klubbene har allerede stengt sesongbillettsalget, og flere kamper har allerede vært utsolgt, eller hatt en tribunedekning på over 80 prosent, sier kommersiell direktør Pål Breen i Norsk Toppfotball (NTF) i en pressemelding.

I Branns serieåpning var det 15.224 tilskuere da Haugesund ble slått 3-0. Kapasiteten på Brann stadion er 17.591.

Brann og Vålerenga tjuvstarter den tredje serierunden med kamp lørdag klokken 18. Begge lag kommer fra tap i den forrige runden.

Viking står med det høyeste tilskuertallet til nå denne sesongen. I rogalendingenes 2-0-seier over Lillestrøm lørdag var det 15.231 som møtte opp i Stavanger.

– Det er veldig gøy at så mange går på kamper og at tilskuertallene øker. Det kan tyde på at det jobbes bra både blant supporterne og klubbene, sier talsmann Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse.