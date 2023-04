Her er torsdagens direkte TV-sport

05.00: Golf, European Tour. ISPS Handa Championship fra Ishioka Golf Club i Omitama, Japan. (Vsport Golf)

13.30: Sykling, UCI Europe Tour. Fjerde etappe i Tour of the Alps. (Eurosport N)

14.00: Snooker-VM fra Sheffield, England. (Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP 500 fra Barcelona, Spania. (Eurosport N)

17.00: Golf, LPGA. The Chevron Championship fra The Club at Carlton Woods, Texas, USA. (Vsport Golf)

17.00: Håndball, kvinner. Trekning av gruppene til EM-kvalifiseringen for håndball-EM 2024. Norge er allerede kvalifisert. (Vsport +)

18.00: Tennis, ATP 500 Barcelona fortsetter. (Eurosport N)

18.00: Ishockey, menn. Treningskamp ishockey, Sverige – Norge fra Östersund, Sverige. (TV 2 Sport 2)

18.45: Fotball, UEFA Conference League. AZ Alkmaar – Anderlecht fra AFAS Stadium. Anderlecht vant første kvartfinale 2-0. (Vsport 2)

18.45: Fotball, UEFA Conference League. Fiorentina – Lech Poznan fra Stadio Artemio Franchi. Fiorentina vant første kvartfinale 4-1. (Vsport 1)

20.00: Dart, Premier League Darts. Night twelve fra Rotterdam, Nederland. (Vsport +)

20.00: Snooker-VM fortstter. (Eurosport 1)

21.00: Golf, PGA. Zürich Classic of New Orleans fra TPC i Louisiana, USA. (Eurosport N)

21.00: Fotball, europaligaen. Sevilla – Manchester United fra Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Første kvartfinale endte 2-2. Erik Ten Hag og hans United-mannskap jakter avansement etter å ha rotet vekk 2-0-ledelsen i første oppgjør. Men Sevilla er spesialist på europaligaen. Det er duket for en fartsfylt affære i Spania. (3+)

21.00: Fotball, europaligaen. Sporting – Juventus fra Estadio Jose Alvalade. Første kvartfinale endte 1-0 til Juventus. (Vsport 1)

21.00: Fotball, europaligaen. Roma – Feyenoord fra Stadio Olympico. Feyenoord vant første oppgjør 1-0, så Roma og manager José Mourinho har en jobb å gjøre på hjemmegress. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFA Conference League. West Ham – Gent fra Olympiastadion i London. Første kvartfinale endte 1-1. (Vsport 3)

00.00: Golf, LPGA. The Chevron Championship fra The Club at Carlton Woods fortsetter. (Vsport Golf)

01.00: Ishockey, NHL. Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning fra Air Canada Centre. (Vsport 2)

01.30: Ishockey, NHL. New York Rangers – New Jersey Devils fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL. Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

