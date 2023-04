Berntsen blir ny sportssjef i AIK: – En helt fantastisk reise

Det bekrefter klubben på sitt nettsted.

– Det har vært en god prosess som har vært ryddig og åpen hele veien. Til slutt sto det ikke på noe annet enn at Thomas selv ønsket å søke nye utfordringer. Det må vi som klubb respektere og akseptere, sier daglig leder i Sarpsborg 08 Raymond Fjeld.

Den daglige lederen kan også informere om at klubben har fått en kompensasjon for at Berntsen forlater 08 før kontraktens utløp.

– Vi har kommet til enighet med AIK om en kompensasjon. Det har vært en ryddig og god prosess, sier Fjeld.

Berntsen startet som sportssjef i klubben helt tilbake i desember 2012 og synes det er spesielt nå å forlate østfoldklubben.

– Det har vært en helt fantastisk reise med klubb, spillere, trenere, partnere og supportere. Jeg har hele tiden vært tydelig på at dette har vært et svært vanskelig valg for meg. Samtidig følte jeg det riktig å gripe sjansen i en klubb av AIKs størrelse med alt det innebærer, sier en avtroppende sportssjefen.

Mandag var Berntsen på tribunen da IFK Göteborg møtte Malmö i Allsvenskan. Med seg hadde han Sarpsborgs trenerteam Stefan Billborn og Joachim Björklund.

Berntsen begynner i AIK 1. mai.