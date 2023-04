Drogba om Chelsea-krisen: – Jeg kjenner ikke igjen klubben min

– Jeg kjenner ikke igjen klubben min. Den er ikke lenger den samme, sa Drogba til Canal Plus, ifølge AS, etter å ha sett Chelsea bli knust 4-0 av Real Madrid i de to kvartfinalene.

Chelsea har også en svak sesong i Premier League hvor de ligger på 11.-plass, 35 poeng bak serieleder Arsenal.

Da Drogba spilte i hovedstadsklubben var ståa imidlertid en helt annen. Ivorianeren var med på å ta Chelsea til fire seriemesterskap, én Champions League-tittel og fire FA Cup-triumfer mellom 2004 og 2015. Klubben vant også tre ligacup-titler og den engelske supercupen fire ganger i samme periode.

– Laget mangler karismatiske ledere. Du trenger spillere som drar på seg motspillere og som tar sitt ansvar. Du trenger spillere som bringer litt galskap til stadion, sa Drogba.

Chelsea har allerede brukt mange milliarder kroner på å forsterke laget denne sesongen. Blant annet har de hentet Enzo Fernández, som var med å vinne VM med Argentina før jul. Ukrainske Mykhailo Mudryk ble også signert foran nesen på London-rival Arsenal. De to overgangene skal ha kostet dem godt over to milliarder til sammen.

