Manchester City skal utvide hjemmebane med skybar og gårute på taket

Tirsdag bekrefter den engelske fotballstorheten at den har sendt inn en søknad som spesifiserer planene for klubbens milliardprosjekt. I alt skal budsjettet for utbyggingen beløpe seg til 300 millioner pund, tilsvarende godt over tre milliarder norske kroner.

I byggesøknaden ligger det blant annet inne planer om å utvide nordtribunen på arenaen, slik at den totale kapasiteten utvides fra 53.400 til 60.000.

Det legges også opp til at det skal bygges en skybar med utsikt over arenaen, samt at publikum skal gis opplevelsen av å gå rundt på stadionanleggets tak.

I tillegg skal det bygges en supporteravdeling med kapasitet til å huse 3.000 personer samt en ny utstyrsbutikk og et museum. Et hotell med 400 sengeplasser inngår også i prosjektet.

Det er byrådet i Manchester som skal ta stilling til søknaden fra klubben til Erling Braut Haaland.

Det anslås at det vil ta tre år å utføre byggeplanene. Arbeidet vil ifølge City-ledelsen generere 2600 arbeidsplaner, og personer fra Manchester-området vil få fortrinn på disse.

– Som med all klubbutvikling, er det en nøkkelprioritet å sikre lokalsamfunnet fordeler, og vi tror at disse forslagene vil gi langsiktige økonomiske og sosiale muligheter, sier administrerende direktør Danny Wilson.

Manchester Citys stadion ble bygget i 2002.