Ishockeyforbundet har spilt inn Al-Samarai som ny NIF-leder

Det bekrefter hockeypresident Tage Pettersen overfor NTB. Han understreker samtidig at det er svært viktig for bundet hvem presidenten får med seg i et nytt styre.

– Vi har spilt inn Zaineb til valgkomiteen. Nå avventer vi innstillingen. De siste månedene har virkelig vist oss at det er sammensetningen av det totale laget som er viktig. Derfor blir det feil å fokusere utelukkende på presidenten, uten å vite hvem den får med seg, sier Pettersen til NTB.

2. juni er det idrettsting i Bergen. Valgkomiteen vil trolig komme med sin innstilling til ny president i løpet av neste uke.