Gamst Pedersen har signert for Ranheim

Trondheimsklubben bekrefter signeringen på sine nettsider tirsdag.

Allerede lørdag svirret ryktene i media om at Gamst Pedersen var på vei til Ranheim. Nå er overgangen bekreftet.

41-åringen kjenner på spenningen.

– Jeg er alltid spent når jeg kommer til ny klubb, jeg tror det er sunt at det kribler litt i magen. Det er jo noen jeg kjenner fra før her, men nye fjes i både støtteapparat, administrasjon og spillere gjør at man kjenner litt på spenningen, sier han.

– Klubben er jo blå og hvit, noe jeg har trivdes i før, så jeg håper det blir en like god opplevelse det her eventyret, samtidig som det er klubb som er godt kjent rundt om i landet, legger han til.

Gamst Pedersen spilte blant annet 288 kamper for Blackburn. Han har også vært i tyrkiske Karabükspor. Sist spilte han for Åsane.

Ranhems neste kamp er oppgjøret mot KFUM Oslo på Ekeberg kommende søndag.