Tidligere skiskyttertopp Besseberg tiltalt for grov korrupsjon

I tiltalebeslutningen blir Besseberg anklaget for grov korrupsjon i perioden 2009 til 2018. Det er i tråd med siktelsen Økokrim tok ut mot ham i etterforskningsfasen.

– Økokrim mener det er bevis for at tiltalte har mottatt bestikkelser sammenhengende over en tiårsperiode. Alvoret understrekes ved det tillitsbruddet dette innebærer i lys av hans verv som president i IBU, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Tiltalen omfatter bestikkelser i form av klokker, jaktopphold og jakttrofeer, prostituerte samt en leasingbil som han disponerte fra 2011 til 2018 i Norge, skriver Økokrim.

Nekter straffskyld

I etterforskningen har Økokrim fått bistand fra myndigheter i Tsjekkia, Liechtenstein og Canada. De har fra før samarbeidet med østerriksk politi i regi av Eurojust, som er et desentralisert byrå i EU for samarbeid mellom påtalemyndigheter.

Mandagens nyhet kom fem år etter at Besseberg gikk av som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det var et verv han hadde hatt siden 1992.

77-åringens advokat sier i en uttalelse til NTB at Besseberg nekter for å ha gjort noe straffbart.

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, står det i pressemeldingen.

Strafferamme på ti år

Allerede i oktober 2017 begynte østerriksk politi å jobbe med saken. Seks måneder senere ble IBUs hovedkvarter i Salzburg gjennomsøkt, og like etter bekreftet Besseberg at det også hadde vært razzia på gården hans i Norge.

Han har hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig. Grov korrupsjon har etter norsk straffelov en ramme på inntil ti års fengsel.

Økokrim tok i 2020 over korrupsjonsdelen av anklagene, mens østerriksk politi fortsatte etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. Besseberg er blitt beskyldt for å ha hjulpet Russland med å skjule doping.

Knusende rapport

IBUs uavhengige integritetsenhet har også gransket Besseberg de siste årene, men en konklusjon lar fortsatt vente på seg. I januar 2021 ble det lagt fram en rapport på oppdrag fra skiskytterforbundet, og der var det flere alvorlige beskyldninger mot Besseberg.

De gikk blant annet ut på at han hadde latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Videre ble han koblet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer.

Også IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch har vært under politietterforskning. Hun fikk også sterke anklager mot seg i granskingsrapporten.

Besseberg har vært æresmedlem i Norge idrettsforbund siden 2015. For to år siden uttalte NIF at de ville avvente utfallet av IBU-etterforskningen før det vil bli vurdert å ta Besseberg-saken inn for forbundets domsutvalg.

Avviser beskydningene

Selv bestrider Besseberg straffskyld i saken.Det kommer fram i en melding hans advokat Christian B. Hjort har sendt til NTB.

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, står det i uttalelsen.

– Han har vært en «hardliner» i antidopingarbeidet. Han har samtidig stått fast på at alle dopingsaker må håndteres i tråd med regelverket, uavhengig av om mistanken retter seg mot utøvere fra vest eller øst. Dette har gjort ham upopulær hos enkelte og gitt opphav til flere grunnløse beskyldninger mot ham, heter det videre.