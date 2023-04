Billettboom i Eliteserien i fotball – beste tall på ti år

De samlede tallene fremgår av en pressemelding fra Norsk Toppfotball mandag.

– At vi må over ti år tilbake i tid for å finne tilsvarende billettsalg, sier litt om interessen for norsk fotball om dagen, sier administrerende direktør Leif Øverland.

I alt ble det solgt 62.951 billetter til helgens serierunde. Det var en økning på 34,8 prosent fra tilsvarende runde forrige sesong og like mange billetter som var solgt til serieåpningen.

Både Molde og Viking sine hjemmekamper var så godt som utsolgt i runde nummer to.

Norsk Toppfotball-sjef Leif Øverland tilskriver blant annet den økte interessen jobben som er nedlagt i klubbene det siste tiåret.

– Klubbene har jobbet systematisk og langsiktig for å heve kvaliteten på det sportslige. De har også vært veldig gode på å markedsføre kampene inn mot seriestart, sier Øverland.

– Jeg tror også vi kan takke ny rettighetshaver, som har lagt betydelige ressurser i å dekke oppkjøringen inn mot seriestart, og kanskje til og med to superstjerner som kjemper om gull i England. Suksessen de opplever smitter og skaper begeistring for norsk fotball generelt, både innenfor og utenfor landegrensene, legger han til.

I 1. divisjon solgte Fredrikstad over 7.500 billetter til lokaloppgjøret mot Moss i helgen.

