Rublev til topps i Monte Carlo – slo Rune i finalen

Avgjørelsen falt sent i det tredje og avgjørende settet. Rublev brøt til 6-5 og servet deretter inn seieren i turneringen. Dermed tok han revansj etter at han i 2021 tapte finalen i nettopp Monaco, den gang for greske Stefanos Tsitsipas.

Han tapte også finalen i Masters-turneringen i Cincinnati samme år. Rublev har totalt tatt 13 titler på ATP-touren.

Den danske tennisprofilen Rune har storspilt det siste året og tok i fjor sine tre første titler på ATP-touren. Da vant han blant annet Masters-turneringen Paris Open, men søndag ble det finaletap i Monaco.

Rublev får med seg litt over ti millioner kroner etter triumfen, mens finaletaper Rune trøstes av rundt 5,5 millioner.

Duellantene fulgte hverandre tett før Rune kjempet seg til servebrudd til 7-5 og dermed tok seieren i første sett. I neste sett slo Rublev tilbake etter at de hadde brutt hverandre to ganger hver. Rublev tok ledelsen 5-2 og servet seg til settseier.

I det siste og avgjørende settet fikk Rune inn et tidlig servebrudd og tok ledelsen 3-0, men Rublev vendte settet og seiret med 7-5.