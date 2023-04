Hegerberg mister Lyon-kamp

Stjernespissens navn er ikke med på lista over spillerne Lyon-trener Sonia Bompastor har tatt ut til søndagens oppgjør. Fraværet er ikke uventet.

Tirsdag fikk Hegerberg muskeltrøbbel etter en halvtime i Norges 3-3-kamp mot Sverige i Göteborg. Hun satte seg ned og fikk kjapt medisinsk tilsyn. Deretter gikk hun av banen uten å halte.

Etterpå tonet stjernespissen kraftig ned dramatikken.

– Det er litt klassisk at det er en muskel som strakte seg. Jeg har vært ute noen måneder nå, og det er en del av prosessen, dessverre. Jeg skal bare hjem å lege den, men det kommer til å gå fint. Det er bare en liten greie, sa hun til NRK.

Hegerberg var i påsken tilbake for Norge for første gang etter et langt avbrekk. 2-4-tapet for Spania var hennes første landskamp siden hun måtte ut med skade mot Belgia tidlig i september i fjor.

Hun gjorde comeback i Lyon 25. mars. Da scoret hun etter kun ett minutt som innbytter, og hun var en av Norges to målscorere mot Spania på Ibiza.

Fra før har Hegerberg hatt flere langvarige opphold fra fotballen på grunn av skader. Den verste ventetiden mellom to kamper var på 625 dager.