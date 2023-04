Kjempesmell for Tottenham i mesterligajakten – Bournemouth vant på overtid

Bournemouth ledet 2-1 til det 88. minutt, da Arnaut Danjuma banket inn utligningen. Det var likevel ikke kampens siste mål, for det sto Dango Ouattara for da han sendte ballen i lengste hjørne fem minutter på overtid.

Det tetter seg virkelig til i kampen om å bli topp fire i ligaen og med det kvalifisere seg Champions League neste sesong. Der har Tottenham lenge ligget godt plassert, men med tapet på hjemmebane lørdag kan det bli virkelig spennende framover.

De hvitkledde har tre poeng opp til Manchester United og Newcastle på tredje- og fjerdeplass, men begge lag har kamper til gode på Tottenham. I tillegg skal Tottenham på besøk til Newcastle neste runde.

På den andre siden skiller det bare tre poeng ned til Aston Villa på sjetteplass, og poenget bak der igjen jakter et formsterkt Brighton.

Son Heung-min sendte Tottenham oppskriftsmessig i ledelsen etter et kvarter, men så snudde det i Nord-London. Matías Viña og Dominic Solanke sørget for at Bournemouth ledet 2-1 etter 50 minutter. Etter et høyt Tottenham-trykk lå ballen i mål to minutter før slutt.

Seieren var svært viktig for et Bournemouth-lag som nå har seks poeng ned til Nottingham Forest på nedrykksplass. Det gjenstår sju kamper for de rød- og svartstripete.