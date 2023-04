Hovland fire slag bak lederen i South Carolina etter dag to

Med tre birdier og to bogeyer på fredagens runde ligger nordmannen på åtte slag under par totalt. Amerikanske Jimmy Walker leder turneringen på 12 slag under par foran de to siste rundene.

Hovland fikk en kjempestart på turneringen da han gikk sju slag under par på den første runden. På runde to slet han med å finne det samme spillet, men 25-åringen henger likevel med i tetkampen på foreløpig delt 5.-plass.

Han ga seg selv gode sjanser for birdie, men greide ikke å senke dem i samme tempo som torsdag. Han måtte også flere ganger jobbe hardt for par.

Amerikanske Patrick Cantlay (31) fikk fredag hole-in-one på banens sjuende hull. Det var hans tredje HIO på PGA-touren gjennom karrieren.

Turneringen i South Carolina er en av flere turneringer som har fått større status på PGA-touren foran inneværende sesong. Vinneren av årets utgave får 3,6 millioner dollar (37 millioner kroner), noe som er 23 millioner mer enn det Jordan Spieth fikk for sin seier i samme turnering i fjor.

Pengehoppet kommer som en konsekvens av at PGA-ledelsen ønsket å gjøre endringer for å være en bedre konkurrent til den pengesterke LIV-touren, som finansieres av det saudiarabiske investeringsfondet PIF.

Hovland kom til turneringen i South Carolina med en fersk 7.-plass i US Masters i bagasjen, noe som er karrierebeste for ham i majorturneringen.

