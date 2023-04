Hovland dårligst av alle på tredje runde i South Carolina – raste på listene

Hovland var på delt 5.-plass halvveis i turneringen og hadde bare fire slag fram til lederen. Med en runde uten en eneste birdie, men med fire bogeyer og en trippelbogey, falt nordmannen til delt 60.-plass.

Det er 13 slag opp til Matt Fitzpatrick, som leder etter sin 63-runde. Engelskmannen gikk den tredje runden 15 slag bedre enn Hovland.

Den norske 25-åringen hadde flere gode birdiemuligheter lørdag, men putteren hans var iskald. Han måtte i stedet tåle bogey på 3., 8., 11. og 12. hull. På 15. hull slo han i vannet to ganger og brukte hele åtte slag på par-fem-hullet.

Hovland innledet turneringen knallsterkt med en 64-runde (sju under par). Han fulgte opp med 70 slag fredag og var med tre birdier og to bogeyer under par også på den runden.

Etter den tunge lørdagen er han bare ett slag under par totalt i turneringen og med bare en håndfull spillere bak seg på lista av dem som greide cuten halvveis. Hans runde var den dårligste det ble signert for lørdag.

