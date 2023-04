Haaland byttet ut ved pause etter to mål – tangerte Salah-rekord

Det er tangering av Mohamed Salahs sesongrekord for Premier League siden turneringen ble redusert fra 22 til 20 lag (38 kamper). Han er to bak rekorden til Andy Cole og Alan Shearer på 34 mål i sesonger med 42 kamper. City har åtte seriekamper igjen.

Totalt har Haaland nå scoret 47 ganger i ulike turneringer denne sesongen.

John Stones sto for ledermålet i det 5. minutt, etter hjørnespark og flere hodedueller. Wout Faes nikket ballen ut i duell med Haaland, men Jack Grealish nikket den inn i feltet igjen. Stones tapte en luftduell, men Rodri nikket ballen tilbake til ham, og på ett sprett klemte han den i mål med venstrebeinet fra 16-meterstreken.

Oppskriftsmessig

Mer oppskriftsmessig var det Haalands venstrebein som skulle punktere kampen. Først fikk City VAR-straffe etter at et innlegg fra Grealish traff armen til Wilfred Ndidi, som pekte opp i været. Det varte flere minutter før Haaland kunne legge ballen til rette og feie den inn via stolpen. Da var det spilt vel 12 minutter.

Leicester fikk knapt låne ballen før det sto 2-0, men gjestene spilte seg litt inn i kampen og kom til noen halvsjanser før City slo til igjen.

I det 25. minutt vant Kevin De Bruyne ballen fra Ndidi litt inne på egen halvdel, satte fart og spilte fram Haaland. Jærbuen parkerte Faes og Harry Souttar, som forgjeves prøvde å følge løpet hans, vippet ballen over keeper Daniel Iversen og så den forsvinne inn i lengste hjørne.

Byttet ut

Med tre måls ledelse til pause mot nestjumboen byttet City-manager Pep Guardiola ut målscorerne Haaland og Stones. Nordmannen må dermed vente på ytterligere rekorder.

Ett mål til lørdag ville for eksempel gitt tangering av Shearers rekord fra 1995-96 på fem hattrick i en PL-sesong.

Onsdag er det returkamp mot Bayern München i mesterligaen, lørdag 22. april semifinale mot Sheffield United i FA-cupen. Citys neste seriekamp er hjemme mot tittelrival Arsenal 26. april.

Kampen mot Leicester pågår fortsatt.

