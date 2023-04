Deltakelsen er klar etter at arrangørene av rittet fredag presenterte de 22 lagene som kommer til start i rittet i slutten av juli.

Uno-X-laget er inne blant de 15 lagene som har ordinær plass i startfeltet. Team Coop-Hitec er på sin side et av fem lag som har fått en spesialinvitasjon.

Sistnevntes teamsjef Karl Lima fikk den gledelige beskjeden fredag formiddag.

– Jeg er sjokkert ennå. Jeg holdt på å ramle av stolen, sier Lima til Sykkelmagasinet Gruppetto.

– Dette betyr helt klart veldig mye mer blest og publisitet. I øyeblikket er vi i markedet for å få inn en tredje partner til satsingen sammen med Coop og Hitec. Jeg tror dette vil gjøre den jobben enklere. Og så er det selvsagt en enorm inspirasjon for alle oss som jobber med dette. Vi begynte sesongen bra, men har nå slitt med mye sykdom og skader. Det har gjort at vi har hengt litt med leppa en stund, så dette var fantastiske nyheter, fortsetter han.

Team Coop-Hitec skal den neste uken sykle storrittene Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège.

I sommer blir godt med norske ryttere til start i Frankrike. Movistar-laget, som har Katrine Aalerud i sin stall, er naturlig nok også med på listen.

Tour de France for kvinner går fra 23. til 30. juli. Rittet avsluttes i Pau.

