Moa Ilar anmelder hets etter omdiskutert sprintmanøver

– Det er blitt en politianmeldelse. Det var en person som skrev en melding til meg som var over grensen, forteller Ilar til avisen.

Bakgrunnen for sinnet mot Ilar er en manøver hun gjorde i kvartfinalen av den avsluttende verdenscupsprinten i Lahti i slutten av mars. 25-åringen slapp lagvenninnen Maja Dahlqvist forbi seg og hjalp henne dermed til seier i sprintcupen sammenlagt.

Mange hadde medfølelse med sveitsiske Nadine Fähndrich, som tapte sprintkula som følge av Ilars «triks». Men omfanget av kritikken mot Ilar har overrasket de fleste.

– Jeg vil ikke engang fortelle hva de skriver. På det nivået ligger det, og det er jo helt utrolig, sa lagvenninnen Dahlqvist allerede dagen etter det omtalte sprintløpet.

Det er Sveriges skiforbund som har valgt å politianmelde en av hatmeldingene.

– Jeg er stolt og glad over at jeg har et forbund som støtter meg og anmelder dette til politiet, sier Ilar.

Hun ble diskvalifisert for usportslig oppførsel i selve løpet, men angrer ikke på episoden.

– Jeg er fortsatt ganske solt over det jeg gjorde, uansett hvordan det ble tatt imot. Det føltes som riktig beslutning der og da, og Maja var veldig takknemlig.