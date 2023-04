Triathlonsporten følger IOC-råd – sier ja til russisk og belarusisk deltakelse

Beslutningen framgår av en melding på forbundets nettside torsdag.

«Styret har gitt sin prinsipielle støtte til IOCs anbefaling om at utøvere med russisk og belarusisk pass kan returnere til internasjonale konkurranser, og dermed oppheves suspensjonen som har omfattet landenes deltakelse i World Triathlon-arrangementer siden starten på Russlands invasjon av Ukraina», heter det der.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom i slutten av forrige måned med anbefalinger om å slippe til russere og belarusere som nøytrale igjen. Forutsetningen er blant annet at de ikke har støttet krigshandlingene i Ukraina eller koblinger til det russiske militæret.

Går i dialog med IOC

IOC understreket i forbindelse med lansering av anbefalingene at beslutningen om å åpne for russisk og belarusisk deltakelse ligger hos de internasjonale særforbundene.

Nå har triathlonsporten altså tatt sin beslutning.

«I prinsippet støtter Det internasjonale triathlonforbundet arbeidet med å finne en vei slik at uavhengige nøytrale individuelle idrettsutøvere og ledere med russisk og belarusisk pass kan delta i idretten vår», skriver forbundet.

Videre heter det at man i samråd med blant andre IOC vil arbeide for å utvikle «de nødvendige og uavhengige vurderingsprosessene» for å planlegge at de aktuelle utøverne igjen kan delta i konkurranse.

Flere gjør det samme

Samtidig uttrykker forbundet solidaritet med Ukraina i krigen mot Russland.

Andre internasjonale særforbund som fekting, bordtennis, taekwondo og bryting har også signalisert at russiske og belarusiske utøvere skal tas inn i varmen igjen. Enkelte har nedsatt grupper for å se på hvordan nøytralitet skal defineres.

Det internasjonale rytterforbundet har på sin side gitt beskjed om at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å følge anbefalingen fra IOC.

Det internasjonale friidrettsforbundet varslet allerede i forkant av OL-toppenes siste melding at deres linje om å ikke tillate russisk og belarusisk deltakelse ligger fast.