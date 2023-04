Ruud mot tiende strake på grus – vil ha revansj mot tysker

De to møtes i kamp i torsdagens dagens første kamp på Court Des Princes klokken 11.

Struff har nylig kommet tilbake fra skade og kvalifiserte seg inn til Masters 1000-turneringen i Monaco. 32-åringen slo Alex de Minaur i strake sett i runde to.

– Jeg tror han er i god form. Han server ekstremt bra. Han har aggressive grunnslag, og jeg skal prøve å nøytralisere det så godt jeg kan, så får vi se om jeg klarer det, sier Ruud til NTB om motstanden som venter ham.

Struff er for øyeblikket rangert som nummer 100 i verden. De to har møttes to ganger tidligere. Begge gangene har Struff vunnet. Sist var i US Open i 2019 og tilbake i Monte Carlo Masters i 2017 da Ruud var helt fersk på ATP-touren.

Kun tre tap siste 25

Verdensfirer Ruuds rekke på grus strekker seg tilbake til da han spilte sin siste turnering i fjor i sveitsiske Gstaad. Der gikk han til topps med fire strake seirer. 2023 startet tøft på hardcourt for Ruud som måtte tåle flere tunge nederlag. Tilbake på grusen i portugisiske Estoril ble det fire nye seirer og nok en turneringsseier.

I Monte Carlo åpnet han med seier over Botic van de Zandschulp.

På de 25 siste kampene på grus har nordmannen kun tapt tre ganger. Nederlagene kom mot Francisco Cerundolo (Båstad), Rafael Nadal (Roland-Garros) og Novak Djokovic (Roma).

Fordel for Ruud

Den lengste rekken med triumfer på rødgrusen startet i 2021 da han vant tre strake titler. Rekken med seirer sluttet med 17 seirer etter nederlaget for Grigor Dimitrov i Monte Carlo i fjor.

Ni av Ruuds ti titler har kommet på grus. På det underlaget går spillet noe saktere, og ballen spretter høyere. Det er fordel 24-åringen med den knallharde forehanden med mye spin på ballen.

Den aldrende gruskongen Rafael Nadal trakk seg fra Monte Carlo sist uke. Nadal har vunnet turneringen elleve ganger. Det er rekord. Verdenstoer Carlos Alcaraz er heller ikke med.

[ Her er torsdagens direkte TV-sport ]