Premier League tar historisk grep – fjerner all spillreklame fra draktfrontene

Den engelske toppserien opplyser om det som omtales som en historisk beslutning i en uttalelse torsdag.

«Premier League-klubbene har i dag kollektivt blitt enige om å fjerne gamblingreklame fra forsiden av kampdraktene, og Premier League blir dermed den første ligaen i Storbritannia som frivillig tar et slikt grep for å redusere spillreklame», heter det der.

Følgende åtte Premier League-klubber har i øyeblikket reklame som i framtiden må fjernes på draktene: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton og Wolves.

De nye reglene vil tre i kraft ved slutten av 2025/26-sesongen.

Omfattende samtaler

Torsdagens kunngjøring kommer i kjølvannet av det som skal være omfattende konsultasjoner blant ligaens aktører, klubbene og det britiske departementet for kultur, mediene og sport.

Diskusjonene har vært en del av den britiske regjeringens pågående gjennomgang av gamblinglovgivningen i landet.

Premier League opplyser også at det jobbes mot andre idretter om utviklingen av et nytt regelverk for ansvarlig spillsponsing.

Vil blokkere nettsider

Også norske myndigheter jobber i disse dager med å gjøre det vanskeligere for utenlandske spillselskaper å profilere seg i det norske markedet.

Regjeringen varsler overfor Aftenposten at den ønsker å sørge for at nettsidene til utenlandske spillselskaper i framtiden skal blokkeres. På fagspråket kalles det DNS-blokkering.

– DNS-blokkering vil sammen med de andre tiltakene gjøre det enda vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til avisen.

Forslaget vil bli lagt fram for Stortinget til høsten. Reklame for utenlandske spillselskaper har i lang tid vært ulovlig i norsk idrett.

