Idrettsstyret gir ansatt unnskyldning etter «belastende» varslingssak

Idrettsstyret meldte i slutten av mars av varslingssaken var avsluttet, men den siste tiden har den likevel fått oppmerksomhet. Da idrettspresidenten og resten av toppledelsen i Norges idrettsforbund møtte pressen torsdag, ble den igjen et tema.

– Selv om saken er formelt og juridisk avsluttet, opplever vi et høyt medietrykk, sa visepresident Vibecke Sørensen.

Hun pekte videre på at behandlingen varslingssaker krever konfidensialitet og varsomhet av arbeidsgiver. Det gjør det ifølge Sørensen vanskelig å kommentere saken i offentligheten.

Fikk beklagelse

NIF innser at de involverte partene har vært utsatt for en stor belastning, blant annet som følge av oppmerksomheten saken har fått i mediene.

– Jeg vil på vegne av idrettsstyret rette en unnskyldning til varsler for den belastningen vedkommende er påført i denne sammenhengen, sa visepresident Sørensen.

Hun la videre til at styret i NIF anerkjenner at varsleren lojalt har oppfylt sine arbeidsoppgaver mens saken har pågått. Visepresidenten avviste deretter at vedkommende har vært involvert i behandlingen av sin egen sak internt.

Sørensen opplyste at varsleren i øyeblikket er sykmeldt på ubestemt tid.

Personen som varselet var rettet mot, vil NIF gå i dialog med i tiden som kommer.

– Vi har hatt dialog med varsler og diskutert prosessen som har vært og veien videre. Når det gjelder omvarslede, har vi invitert til et møte og avventer nærmere kommunikasjon med ham, sa Sørensen.

Misforståelse

På spørsmål om også omvarslede vil få en beklagelse, lød svaret:

– Vi har forståelse for den belastningen også omvarslede har hatt i denne saken.

Da TV 2 omtalte varslingssaken i starten av mars, skrev kanalen at saken startet med uenighet mellom partene i forbindelse med en sak om strømmeplattformen MyGame.

Ifølge arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som har bistått idrettsforbundet i saken, har hele saken berodd på en misforståelse. Han mente også at saken har fått et større omfang enn den burde.

Etter styremøtet i slutten av mars bekreftet Norges idrettsforbund at den har kostet 1,1 millioner kroner, blant annet i advokatutgifter.

