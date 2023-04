Frustrert Djokovic i krangel med dommeren – Musetti snudde til seier

Djokovic røk 6-4, 5-7, 4-6. Da tapet omsider var et faktum, fant serberen fram smilet og ga Musetti en god klem etter snaut tre timer.

Det var Musettis største seier i karrieren.

– Det er vanskelig å prate nå. Det var en emosjonell seier. Det var en lang kamp som ble stoppet av regn, og det var ikke enkle forhold med regn og kulde, sa Musetti.

Den vanligvis trygge og gode Djokovic slo 46 upressede feil i kampen som hadde hele 15 servebrudd.

I det andre settet ble Djokovic svært oppgitt på dommeren. En ball fra Musetti ble dømt på linjen, og det forsto serberen lite av. Dommeren kom ned for å vise merket, men uten stor suksess.

– For meg er det der, sa dommeren.

– Hvor? Du viser meg ikke merket! svarte Djokovic.

Dette ble gjentatt et par ganger før en smilende og oppgitt Djokovic måtte innse at poenget gikk til italieneren.

Dommeren kunne ikke se noe annet merke, og ballen ble dømt god. Underveis ble det buet fra publikum i Monaco. Ifølge hawkeye var ballen ute, men dommeren hadde dømt.

Djokovic vant det første settet, men fikk trøbbel i sett to. Musetti vant 7-5 og sørget for et tredje og avgjørende sett.

Djokovic fikk en advarsel for å knekke racketen på stillingen 5-6 før han tapte det andre settet. I avgjørende sett var det slutt på de mange servebruddene, og de to fulgte hverandre til 3-3. Da fikk Musetti sitt break og holdt unna og avgjorde på sin fjerde matchball.

Musetti møter sin landsmann Jannik Sinner i kvartfinalen.

