Svensk friidrettsstjerne åpner opp om seksuelle overgrep i barndommen

Stavhopperen åpner opp om de traumatiske opplevelsene med mål om å hjelpe andre som befinner seg i samme situasjon.

«Da jeg var liten, ble jeg voldtatt. Det ordet er fortsatt vanskelig å bruke, det føles som ordet tilhører de som har blitt angrepet en sen kveld i en mørk bakgate, men sånn var det ikke for meg», skriver Meijer på Instagram.

«I politirapporten står det «grov voldtekt av et barn». Det var ikke en mørk grense eller en ukjent gjerningsmann, det var noen alle rundt meg kjente», fortsetter hun.

Overgriperen døde

Det ble aldri noen rettssak som følge av overgrepene fordi gjerningsmannen døde før den rettslige prosessen ble fullført.

Meijer skriver at hun innledningsvis bestemte seg for ikke å si noe. Hun var redd for å såre dem som sto henne nær.

«Jeg så det som mitt ansvar å ikke la det komme ut, for da skader det ingen andre», heter det i friidrettsprofilens innlegg.

Nå har hun imidlertid bestemt seg for å dele egne tanker rundt opplevelsene.

«Jeg deler dette for å bryte stillheten, slik at du ikke føler deg alene, og slik at du vet at det er hjelp og støtte der ute.», skriver Meijer også.

Kriger

Det svenske friidrettsforbundet deler Meijers historie og hyller henne for åpenheten på sine nettsider.

– Jeg vil virkelig gi honnør til Michaela for hennes pågangsmot. Det at hun kommer ut og forteller er viktig og utrolig sterkt, sier landslagssjef Kajsa Bergqvist i en uttalelse.

– Hun er en kriger som reiser seg fra en forferdelig situasjon og som nå også er i stand til å fortelle historien. Det er så mange som er utsettes for dette, og det er veldig viktig at vi tør å snakke om det, legger hun til.

Bergqvist håper åpenheten kan hjelpe andre.

– Ingen skal måtte oppleve det Michaela har vært gjennom. Ved at hun forteller kan andre som er utsatt føle støtte i at det ikke trenger å være slik, at det er en vei ut og at det også finnes mennesker og organisasjoner som kan hjelpe, sier den tidligere høydehopperen.

Michaela Meijer har tatt stadige steg mot verdenstoppen i stavsparang. Hun har 4,83 som personlig rekord utendørs. Innendørs har hun hoppet 4,75.

I 2015 tok hun sølv i U23-EM.

