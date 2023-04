Ruud videre i Monte Carlo etter seig kamp: – Til tider mye slurv og tull

Ruud kom under 1-4 i det andre settet etter at Zandschulp hadde brutt nordmannens serve to ganger. Da våknet Ruud skikkelig til liv, og nordmannen brøt til slutt til 6-5 bare for å se nederlenderen bryte rett tilbake til 6-6.

Dermed måtte det tiebreak til, og Ruud avgjorde det med 7-1.

– Det er mest lettelse. Det kjennes deilig å vinne og være videre i turneringen. Det er det aller viktigste, sa nordmannen til Discovery etter kampslutt.

– Det er selvsagt ting å pirke på. Det er til tider veldig bra spill, men til tider også mye slurv og mye tull. Jeg føler jeg har mye å gå på, som er en positiv ting, men føler også at det er ting å ta med seg, fortsatte han.

Ruud tok det 1. settet med 7-5 etter å ha misset på en rekke breakballer underveis. Ruud brøt til 3-2 på sin femte breakball i kampen, men Zandschulp brøt tilbake til 4-4 før Ruud igjen brøt til 6-5. Flere ganger virket nordmannen frustrert.

Han slet delvis med sin normalt sterke forehand og traff heller ikke med mer enn 45 prosent av sine førsteserver, men han var god i de lange duellene og tok settet hjem.

Hard motstander

I 4. runde møter Ruud tyskeren Jan-Lennard Struff. Sistnevnte er nummer hundre på verdensrankingen.

– Det blir harde server og mye aggressivt spill. Han kommer mye fram på nett. Det blir en tøff mental test. Jeg vet hvor mye returene har å si, sier nordmannen.

24-årige Ruud hadde spilt fire ganger mot Botic van de Zandschulp (27) foran onsdagens oppgjør, og de duellene endte med tre tap og én seier.

Ruud tapte de første møtene med nederlenderen, men slo ham på rødgrusen i Roma mai i fjor.

Senest ble det tap mot ham i Miami Open i mars med 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) i 3. runde av ATP Masters1000-turneringen.

Dermed fikk Ruud en liten revansje onsdag.

Semifinale i 2021

Ruud kom til semifinale i Monte Carlo i 2021. I fjor røk han ut i 3. runde.

Ruud har vunnet 97 kamper på grus siden 2018. Ingen mannlige spillere har like mange seirer på samme underlag i samme tidsperiode.

Det er bare gått tre dager siden Ruud vant sin tiende turnering i karrieren, ATP250-turneringen i portugisiske Estoril.

