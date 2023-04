Iuel går glipp av friidretts-VM – venter barn med Svindal

Iuel opplyser om gladnyheten på sin Instagram-konto onsdag ettermiddag.

«Denne sommeren blir litt annerledes», skriver hun blant annet.

VM i friidrett i ungarske Budapest avholdes i slutten av august. Iuel har gull og sølv fra lag-EM og gull i Nordisk mesterskap i friidrett på CV-en.

Under EM i fjor ble hun nummer fem i 400 meter hekk. VM ga 15.-plass for den danskfødte utøveren.

Iuel og Svindal ble et par for snaut tre år siden. Svindal er en av tidenes beste alpinister og står med blant annet fem VM-gull og to OL-gull. Hans 36 verdenscupseirer er norsk rekord.