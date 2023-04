Benzema straffet Chelsea nok en gang

Benzema har fem mål mot Chelsea på de tre siste kampene mot London-klubben.

Franskmannen kunne styre ballen inn i åpent mål etter snaut 21 minutter i onsdagens kvartfinale. Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga fikk bare en svak hånd på ballen etter at Vinícius Júnior hadde avsluttet like før.

Chelsea skapte et par gode sjanser på kontringer, men i etablert spill var gjestene et ganske lett bytte for Real Madrid.

Innbytter Marco Asensio hadde bare vært på banen vel ett minutt da han skjøt inn 2-0 i spill elleve mot ti. Arrizabalaga fikk også i den situasjonen noen fingrer på ballen, men ikke nok til å stoppe ferden inn i nettet.

Like før slutt hadde Mason Mount en kjempesjanse til redusering, men skuddet ble blokkert.

Benzema er oppe i 90 Champions League-mål. Det første kom for Lyon mot Rosenborg høsten 2005. Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129) og Robert Lewandowski (91) ligger foran ham på scoringsstatistikken.

Trøbbel

Chelsea vant turneringen under Thomas Tuchel i 2021-22-sesongen. Vikarmanager Frank Lampard har tapt sine to første kamper etter at han steppet inn i jobben for vel en uke siden. Chelsea ble slått 1-0 av Wolverhampton for noen dager siden.

Chelsea-midtstopper Kalidou Koulibaly måtte gi seg med skade etter 54 minutter. Dermed kan returoppgjøret i England tirsdag være i fare for ham.

I tillegg ble Ben Chilwell utvist med direkte rødt kort like før timen var spilt. Han dro ned Rodrygo og må sone karantene til uka.

Vinneren av Real Madrid og Chelsea møter høyst trolig Manchester City i semifinale. Laget til Erling Braut Haaland leder 3-0 over Bayern München før returen i kvartfinalen.

---

FAKTA

Mesterligaen menn onsdag, sluttspill, første kvartfinale:

Real Madrid – Chelsea 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Karim Benzema (20), 2-0 Marco Asensio (73).

Dommer: Francois Letexier, Frankrike.

Gult kort: Eduardo Camavinga, Éder Militão, Dani Carvajal, Real Madrid, Wesley Fofana, Chelsea.

Rødt kort: Ben Chilwell (58), Chelsea.

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois – Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Eduardo Camavinga (Antonio Rüdiger fra 70.) – Federico Valverde, Toni Kroos (Aurélien Tchouaméni fra 83.), Luka Modric (Dani Ceballos fra 80.) – Rodrygo (Marco Asensio fra 70.), Karim Benzema, Vinícius Júnior.

Chelsea (3-2-3-2): Kepa Arrizabalaga – Wesley Fofana, Thiago Silva (Mason Mount fra 74.), Kalidou Koulibaly (Marc Cucurella fra 54.) – Reece James, Ben Chilwell – N’Golo Kanté (Conor Gallagher fra 74.), Enzo Fernández, Mateo Kovacic – João Félix (Trevoh Chalobah fra 64.), Raheem Sterling (Kai Havertz fra 64.).

---